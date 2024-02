Fondo Europeo di Sviluppo | ecco i progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nello scorso ciclo di programmazione 2014-2020 in provincia di Varese erano stati finanziatiper oltre 80,8 milioni di euro, di cui hanno beneficiato quasi 2.700 imprese. Si presenta ora sul territorio il nuovo programma 2021-2027 deldiRegionale. Venerdì 23 febbraio a partire dalle 10 a Ville Ponti si svolgerà un incontro promosso da Regione e Unioncamere Lombardia, rivolto agli stakeholder e a tutti i possibili beneficiari. Tra i relatori dell’appuntamento l’assessore regionale a università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi. "Le risorse deldiRegionale - dice - sono fondamentali per dare corpo alle politiche lombarde in favore di ricerca, innovazione, competitività, sostenibilità ambientale, ...