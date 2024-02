Fondi sviluppo e coesione | lettera aperta del patron del Premio Charlot

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudio Tortora,del. L’inesauribile combattente Vincenzo De Luca, ha riservato al Governo un fine settimana molto significativo. Sabato mattina al Teatro Sannazzaro di Napoli ha incontrato ancora tantissimi operatori del mondo culturale e tanti giovani. In una sala gremita e con la voce che gli restava ha continuato a difendere i suoi principi con determinazione e forza. Potranno dire che a volte ha modi bruschi, ma certamente nessuno dei cecchini del potere, che cercano di ridurre il tutto sul piano della cattiva trovata o parola, potrà mai dire che non parla da vero politico e su temi realistici ed inconfutabili. Il nocciolo della questione è, per quanto riguarda la cultura, che il Governo vuole avocare a sé delle competenze che ...

Gennaro Amato: “A marzo saremo a Roma per incontrare la premier Giorgia Meloni per parlare del rischio default, con perdite economiche e posti di ... (puntomagazine)

A Roma conclusa terza edizione Zero, acceleratore sviluppo cleantech: ... con alcuni importanti round pre - seed che hanno coinvolto anche fondi di venture capital europei. ... Zero supporta anche lo sviluppo sostenibile a 360° delle imprese innovative. Partendo dalla '...

Maggi riconfermato presidente di Assofondipensione - ET.Group powered by ETicaNews: Nei mesi scorsi, l'associazione ha accresciuto anche il supporto ai fondi associati per lo sviluppo di una cultura di azionariato attivo . Con il supporto del proxy advisor Frontis Governance, ...

Selvatici, nuova Pac, competitività: ecco i nodi da sciogliere per le imprese dell'Alto Lago: Allo stesso tempo si propone di poter aumentare i fondi per gli aiuti diretti Pac in modo da ... Per un vero sviluppo rurale servono regole semplici. Con la stessa logica, servono risorse per favorire ...