Fondazione Chips-IT

(Di martedì 20 febbraio 2024) “ – Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” Al via la fase operativa. Pubblicato il bando per la selezione del Direttore Lo scorso novembre l’Università di Pavia ha ospitato l’evento inaugurale della “ – Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore”, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca sen. Anna Maria Bernini, del Ministro dell’Economia e delle Finanze on. Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy sen. Adolfo Urso. Un passaggio fondamentale verso la nuova strategia italiana per la microelettronica: la, istituita dall’art. 1, comma 406 della Legge 197/2022, ha lo scopo di coordinare l’attività di ricerca e design di microchip con attori pubblici e privati. Pavia non solo è la sede legale, sarà anche il principale centro operativo e di ricerca. La ...