Flipper e videogiochi | a Bergamo la più grande fiera italiana degli apparecchi da intrattenimento

(Di martedì 20 febbraio 2024). Dopo il successo della prima edizione, ladida martedì 27 a giovedì 29 febbraio accende i riflettori sulla seconda edizione di Family Entertainment Expo (FEEXPO), la piùB2B dedicata esclusivamente agli operatoridasenza vincita in denaro e a potenziali nuovi investitori. Con il salone organizzato da Promoberg e Consorzio FEE, anche quest’annodiventa quindi per tre giorni la capitale del settore Amusement (divertimento). L’evento, sebbene non accessibile al pubblico generico, espone le eccellenze del panorama italiano e internazionale rivolte soprattutto alle famiglie, che includono bambini e anziani fino agli ottant’anni. Dalle ...

GIOCHI VINTAGE DA TENERE IN CASA: UNA SELEZIONE DA COLLEZIONE: ... I negozi specializzati in articoli da collezione, in particolare quelli focalizzati sui videogiochi vintage, possono essere un vero paradiso per gli amanti di Pac - Man, Flipper e tanti altri giochi.

