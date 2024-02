Fleximan ha vinto Grazie a Salvini

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il ministro dei Trasporti prepara il giro di vite sugli autovelox alla vigilia delle Europee, in barba alle lamentele dei familiari delle vittime della strada. Tra le misure c'è anche norma anti-Bologna Città 30: no agli apparecchi per rilevare velocità inferiori a 50 km/h