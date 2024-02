Fiumicino | tentano di rubare tabacchi e profumi al duty free | denunciati tre viaggiatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato tre persone intente a procacciare clienti tra i passeggeri presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, e hanno anche denunciato 3per tentato furto. In particolare, i carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno sanzionato due autisti NCC e un secondo autista, sorpresi nei pressi dei Terminal Arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 6.392 euro. Il terzo autista è risultato sprovvisto della documentazione attestante la richiesta della prestazione ...