Fiumicino | De Pascali Lista civica Crescere Insieme | “Un Albo delle botteghe storiche | avviato l’iter in Commissione”

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – “Un appositoper ledi: è questo l’obiettivo da raggiungere attraverso un apposito iter che sto portando avanti in”. A dichiararlo in un comunicato stampa è Francesca De, presidente dellaAttività produttive. “Quando parliamo di– spiega De– parliamo di tutte quelle attività commerciali presenti da tanti anni e che rappresentano un collegamento storico e culturale con il territorio. Questesono dei veri e propri beni che meritano di essere adeguatamente valorizzati, perché testimoniano la bellezza e le antiche tradizioni della nostra città“. “La proposta è ...

