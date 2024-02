Fiumicino – Controlli Carabinieri in scalo | Multati tre Ncc

(Di martedì 20 febbraio 2024) Idella Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato tre persone intente a procacciare clienti tra i passeggeri presso loaeroportuale “Leonardo Da Vinci”, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, e hanno anche denunciato 3 viaggiatori per tentato furto. Così in un comunicato il Comando ProvincialeRoma. In particolare, idella Stazione Aeroporto dihanno sanzionato due autisti NCC e un secondo autista, sorpresi nei pressi dei Terminal Arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 6.392 euro. Il terzo autista è risultato sprovvisto ...

"Sei russa Non ti vendiamo l'acqua": la denuncia di un'insegnante all'aeroporto di Fiumicino. Adr si scusa: Il fatto è successo domenica pomeriggio nel duty free gestito dal gruppo Aelia dell'aeroporto di Fiumicino: Anna aveva passato i controlli e si stava imbarcando per andare a Ierevan, in Armenia e ha ...

Negli aeroporti italiani sono aumentati i controlli per l'allerta dengue: All'aeroporto di Fiumicino, il primo in Italia per numero di passeggeri, sono stati introdotti controlli più accurati non solo per gli aerei passeggeri in arrivo dal Sudamerica, ma anche per i voli ...

Morbillo, casi in aumento in Europa: 7 morti da inizio anno: ... casi aumentati del 3.000% in Europa e Asia Centrale rispetto al 2022 Leggi Anche Virus dengue, emergenza in Brasile e Argentina - Scatta l'allerta in Italia: a Fiumicino controlli e aerei ...