Firenze Rocks 2024 | annunciato il secondo nome | arrivano gli Avenged Sevenfold

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio– Dopo una lunga attesa ecco finalmente ildel: a sei anni dalla loro ultima esibizione in Italiagli. L’appuntamento è fissato giovedì 13 giugnosul palco della Visarno Arena, dove il gruppo californiano infiammerà il pubblico a suon di quei riff e assoli tecnici e frenetici, che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Glihanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l'uscita del loro ottavo album in studio, Life Is But a Dream, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell'arco di quattro anni, è stato ispirato ...