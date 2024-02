Firenze | la storia di Mohamed | l’operaio morto nel cantiere Esselunga che partiva tutti i giorni da Bergamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Facevai santi, a 54 anni, per lavorare nel, dove il crollo di una trave ha posto fine alla sua vita. Si chiamavaToukabri, tunisino. La suala racconta i fratello Sarhan, intervistato dal Corriere Fiorentino. «Aveva soltanto 19 anni quando era partito dalla Tunisia per venire in Italia. Ricordo quel giorno quando si lasciò alle spalle la nostra città, salutando i nostri genitori, era contento di partire, voleva un futuro diverso, s’imbarcò su quella nave e se ne andò, a quel tempo si poteva viaggiare liberamente tra una sponda e l’altra del Mediterraneo», racconta il fratello, disperato, seduto nel corridoio di Medicina legale, all’ospedale di Careggi, in attesa del riconoscimento della ...