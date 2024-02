Fiorello | “Smog in Lombardia? Bisogna respirare a giorni alterni”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sulloin"il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto 'secondo me… coff… non esiste… coff.. lo'. Adesso. Sala ha poi concluso aggiungendo 'non è, è solo laWeek'". Cosìironizza sul