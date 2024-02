Finto carabiniere truffa anziana portandole via soldi e oro per 15mila euro Fermato dalla polizia a Napoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Spezia, 20 febbraio 2024 – Si finge maresciallo dei carabinieri eun': denunciato trentenne. È stata un’attività lampo, quella condotta dagli uomini della squadra mobile della Questura spezzina nel fine settimana, che ha permesso di denunciare l’autore di unatelefonica e di recuperare tutta la refurtiva. Una signora ottantaquattrenne, che vive nel centro cittadino, ha denunciato di essere rimasta vittima di unatelefonica: una persona, che si è qualificata per un maresciallo dei carabinieri le aveva poco prima riferito che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, investendo una donna che era ricoverata in gravissime condizioni. Ilsottufficiale ha detto alla vittima che, per evitare l’arresto dell'uomo, avrebbe dovuto pagare subito una consistente ...