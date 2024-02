Findomestic | 29% italiani aiutati economicamente dai familiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - Negli ultimi anni quasi 3su 10 (29%) hanno ricevuto un aiuto economico dalla propria famiglia, la maggior parte (23%) in modo ricorrente, soprattutto per pagare le bollette e la spesa alimentare. E' quanto rileva l'Osservatorio mensile(gruppo Bnp Paribas) di febbraio, secondo cui il 10% degliha ricevuto un sostegno economico una tantum dai proprisotto forma di prestito, donazione di denaro o di beni importanti. Sono soprattutto i genitori (60%) a prestare aiuto e in percentuale minore (13%) fratelli o sorelle. "L'analisi di febbraio - commenta Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio- evidenzia una situazione economica che per il 40% delle famiglie italiane continua a essere 'molto' o 'abbastanza' problematica. Oltre ...