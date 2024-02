Fincantieri | nostri partner stanno accelerando sul militare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Credo che siamo di fronte a un nuovo ciclo geopolitico in cui istorici, come la Marinaitaliana e la Marina degli Stati Uniti, stianoi propri programmi di investimenti. Inoltre, credo che ci sia molto spazio per l'export, ovviamente in linea con la politica estera italiana ed europea, ma c'è una grande richiesta di mezzi navali anche in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico, due aree particolarmente esposte al momento". Lo ha detto l'ad di, Pierroberto Folgiero, analizzando il contesto geopolitico alla luce delle nuove spese per la difesa, a livello italiano ed europeo, durante il programma Pulse su Bloomberg Tv. Folgiero ha parlato anche del settore dell'underwater, il cui mercato "fino al 2030 si aggira intorno ai 400 miliardi di euro". Il Gruppo è ...