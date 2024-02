Fim | Fiom | Uilm | ridurre l' orario di lavoro fino a 35 ore

(Di martedì 20 febbraio 2024) I sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl,-Cgil e-Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024-2027, che riguarda più di 1,5 milioni di lavoratori. Sul fronte salariale, la richiesta di aumento medio, relativa al triennio, è pari a 280 euro sul trattamento economico minimo. Tra le principali novità, la richiesta di sperimentare la riduzione dell'dia parità di salario: "Chiediamo che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'dia 35 ore settimanali".

