Fiere, boom espositori per Giornate Italiane del Calcestruzzo a Piacenza: ... la kermesse, organizzata dalla Mediapoint & Exhibitions, segna già un boom di espositori ...la qualità dei contatti con operatori qualificati che essa è in grado di assicurare rispetto alle altre fiere ...

L'arte indiana corre insieme all'economia: È l'inizio di un boom. D'altro canto, parliamo della popolazione più grande al mondo, con una ... GallerySKE, Chemould Prescott Road, Vadehra Art Gallery, che si incontrano anche nelle fiere ...

Contributi per partecipare alle fiere nazionali e internazionali, boom di richieste alla Camera di Commercio: Stop alle domande per la richiesta di contributi per la partecipazione a eventi fieristici; la grande risposta da parte delle imprese del territorio in soli tre giorni ha fatto superare il plafond ...