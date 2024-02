Fiaccolata Navalny | tra i presenti anche un ex Br | annuncio Digos

(Di martedì 20 febbraio 2024)in memoria di Alexei, tra le personeun ex Br: l’dellaFortemente voluta da molti esponenti politici alla fine lasi è realizzata. In molte città italiane politici, personaggi pubblici e gente comune hanno deciso di scendere in piazza per rendere omaggio ad Alexei. L’attivista russo e oppositore di Vladimir Putin è venuto a mancare la scorsa settimana, nel carcere in Siberia, all’età di 47 anni in circostanze misteriose e sospette. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, però, pare che tra le personeci fosseun ex appartenente alle Brigate Rosse.in memoria di Alexei(Ansa Foto) ...

