Ferri | «Brehme grande tifoso dell’Inter! Turbati da questa notizia»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Riccardo, ex compagno di squadra di Andreasscomparso nella giornata di oggi, in un suo intervento su Mediaset Infinity ha ricordato così l’amico edell’Inter.– Riccardoricorda così Andy: «Parlare di Andy è come parlare di un amico, Il calciatore lo conosciamo tutti. Sanno quanto di buono ha fatto con la maglia dell’Inter. Ci sentivamo ogni settimana, era un. Grazie a Ernesto Pellegrini che è stato il nostro presidente, è rimasto questo affetto tra di noi.mattina al risveglio ha turbato parecchio il mondo nerazzurro. Il pensiero va alla sua famiglia e ai suoi figli. L’ultimo ricordo che ho di lui è una foto che mi ha inviato di lui su un vespino nerazzurro! Era veramente ...