Ferraris guida la transizione del sistema ferroviario europeo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un nuovodi ticketing che consenta di viaggiare in treno, e non solo, in maniera più semplice, l'implementazione del Digital Twin, il gemello digitale delle opere infrastrutturali per migliorare la manutenzione predittiva, e il progetto Dp-Rail per incrementare lo scambio dei dati nel trasporto merci transfrontaliero. Sono i temi principali discussi durante la prima riunione sotto la Presidenza di Luigi, ad del Gruppo FS, del Comitato di Gestione Europea (EMC) della Union Internationale des Chemins de Fer, istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore. L'incontro si è svolto ieri a Roma con l'obiettivo di definire l'agenda per la futura roadmap del trasportoin Europa, nonché la strategia e le principali priorità della regione per il ...