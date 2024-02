Fedez contro Codacons | conflitto che cresce

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel mezzo di unntetra il rappere l’Associazione dei consumatori, le tensioni hanno raggiunto nuovi livelli. A seguito della richiesta dell’Associazione dei Consumatori alla Guardia di Finanza di indagare sulle aziende del rapper,ha reagito con una denuncia per diffamazione e calunnia nei confronti dell’associazione. Accuse di diffamazione e calunnia Gli avvocati di, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano, non solo per conto dima anche per i suoi genitori, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, che sono amministratori unici della società del figlio, la Doom. srl e Zedef srl. Nella denuncia si sostiene che l’Associazione dei consumatori avrebbe implicitamente accusato ...

"Non sapeva indossare le mutande ". Cruciani e la rivelazione sul misterioso parente: ... in arte Zoro - è che in Italia ci sono 400 pedonicidi , li chiamo così, contro un centinaio di ... dopo aver discusso di Fedez "nullatenente", Cruciani non si è trattenuto su Parisi. "Dai non è vero - ...

"Ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi" Fedez colpito e affondato, il motivo: Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez gli si rivolta contro L'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, sembra quasi creata ad hoc per portare scompiglio . Ad ...

"Bulletta", "Fatichi a parlare italiano". Rissa social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli: Nelle storie del suo profilo, poi, la Lucarelli ha proseguito contro Fedez: " Solidarietà a Chiara Ferragni che pagherà centinaia di migliaia di euro tra consulenti, legali e task - force per poi ...