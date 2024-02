Federmeccanica | ' far convergere sostenibilità e competitività'

(Di martedì 20 febbraio 2024)"darà riscontro alla piattaforma con le modalità opportune conformemente a quanto previsto dalle procedure previste dal Ccnl; opererà nel rispetto delle regole confederali e contrattuali di categoria vigenti; riafferma la funzione del Cccl di fornire garanzie economiche e normative". Nel commentare la piattaforma dei sindacati per il rinnovo contrattuale per"è opportuno sottolineare che per effetto del recupero ex post dell'Ipca sono stati e vengono riconosciuti incrementi salariali significativi. Grazie al livello aziendale è stato ed è possibile realizzare un'ulteriore redistribuzione". Sottolinea che "rimane fermo il principio della distribuzione della ricchezza dove è stata prodotta e dopo che è stata prodotta. E' necessario che ogni azione sia funzionale alladell'industria ...

