Federico Massaro profondamente deluso per la nomination | la sua reazione è surreale

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha avuto un forte sfogo a seguito della diretta di lunedì 19 febbraio 2024 del Grande Fratello, durante la quale è risultato uno dei più votati dagli inquilini, finendo ine rischiando l’eliminazione. E così ha mostrato ancora una volta di non aver preso bene il comportamento di molte persone che reputava amici e ciò che ha fatto ha spiazzato i telespettatori e i concorrenti che hanno assistito alla scena. Simona Tagli ha espresso il suo disappunto per quanto successo, incolpando i suoi compagni d’avventura.è stato poi rincuorato da un’altra gieffina, che gli ha spiegato cosa deve fare prima della prossima diretta. Grande Fratello: la delusione dinon ha voluto rivolgere parola ...

Federico Massaro ha avuto un crollo in piscina . Sul finire della puntata di ieri del Grande Fratello, il modello è finito al televoto per ... (tvpertutti)

Federico Massaro è finito in nomination nella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello. Il ragazzo non si aspettava di essere votato dagli ... (fanpage)

Grande Fratello, Federico ha un crollo e si butta in piscina vestito (VIDEO: Simona Tagli si è schierata dalla parte del concorrente finito a sorpresa in nomination Si segnala che nessun concorrente del Grande Fratello è accorso a dare un po' di supporto a Federico Massaro , ...

'Si è buttato in piscina vestito': la reazione di Federico preoccupa, cosa è successo dopo la puntata: Federico deluso dopo la puntata del Grande Fratello Federico Massaro era certo di non finire in nomination, anche alla luce dei rapporti creati in Casa con il resto del gruppo. Anche per questa ...

Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 19 febbraio: ... Beatrice Luzzi , Marco Maddaloni , Federico Massaro , Sergio D'Ottavi e Stefano Miele . L'inquilino meno votato abbandonerà la casa nel prossimo appuntamento del Grande Fratello in programma ...