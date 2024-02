Federico Massaro in nomination al GF | la sua reazione | piange e si butta vestito in piscina

(Di martedì 20 febbraio 2024)è finito innella puntata del 19 febbraio del Grande Fratello. Il ragazzo non si aspettava di essere votato dagli inquilini che considerava amici e si è sentito tradito. Per questo, dopo la diretta, è scoppiato are da solo e si è addiritturato inancora interamente

Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di lunedì 19 febbraio: ... Beatrice Luzzi , Marco Maddaloni , Federico Massaro , Sergio D'Ottavi e Stefano Miele . L'inquilino meno votato abbandonerà la casa nel prossimo appuntamento del Grande Fratello in programma ...