Federico in crisi nera per la nomination | scoppia in lacrime e si getta in piscina vestito VIDEO

Da quando Federico Massaro è entrato nella Casa del Grande Fratello lui e Vittorio Menozzi sono apparsi da subito inseparabili: sin dal momento in ... (isaechia)

Adinolfi (Il Popolo della Famiglia): "Polemica sulle carte d'identità non così fondamentale, la Costituzione dice cosa è una famiglia': ... condotta da Antonio Romano con Federico Macrina e Marco Scordo, in merito alla decisione della ...genitori in potenza perché devono essere due (...) È vero che la famiglia attraversa una fase di crisi,...

Regione Sardegna: da Crespellani a Solinas, tutti i presidenti: La VI Legislatura (la prima quinquennale) vide alternarsi tra una serie di crisi altre undici ... che vide lo start nel 1994, fu guidata per intero dal magistrato cagliaritano Federico Palomba , ...

Juventus, summit Giuntoli - Allegri per scacciare la crisi: atteso confronto con la squadra: La crisi di risultati della Juventus sembra essere piuttosto profonda e in queste ore Massimiliano ... Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Squadra in silenzio Dopo il pareggio contro il Verona, i ...