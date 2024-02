Federer e i suoi ultimi 12 giorni da tennista professionista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 Gli12dadi Rogersul grande schermo. Prime Video omaggia la lunga e incredibile carriera del campione svizzero con un documentario che debutterà in esclusiva sulla piattaforma Amazon in più di 240 Paesi e territori del mondo durante il torneo di Wimbledon 2024. Regista dell’opera è Asif Kapadia, londinese di origine indiana già autore di documentari su altri due miti dello sport mondiale (Ayrton Senna e Diego Armando Maradona), mentre nel 2016 ha vinto l’Oscar con l’intimo racconto della vita della cantante Amy Winehouse. Il progetto era nato come home video, non destinato alla visione pubblica. Il film vuole mostrare la parte più sincera e vulnerabile del campione nel momento in cui appende per sempre ...