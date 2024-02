Favorivano narcotraffico | tre arrestati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 febbraio 2024) 9.07 Due funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Gioia Tauro (RC) e una dipendente di una società di spedizioni sono statidai finanzieri di Reggio col supporto dello Scico e la collaborazione di Europol e Dcsa. Per l'accusa, i tre sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di droga, aggravato dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. Avrebbero alterato e 'ammorbidito' i controlli, per favorire le 'ndrine locali. Sette indagati in tutto.