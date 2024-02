Farinati Pizza and More | con “Calimma” si riscalda l’atmosfera !

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 20 febbraio 2024) «Io me ne so accorto, stanotte, con la casa fredda, non potevo pigliare. Due maglie di lana, sciarpa, scialle… I pedalini ‘e lana…». Ma se il calore per Lucariello di Casa Cupiello era questione di strati da portare indosso, per Renato Ruggiero, invece, non poteva che divenire questione da portare in tavola. “”: il