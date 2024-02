FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 25 | Andrea Pinamonti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Incautamente, CN24 individua il giocatore più deludente delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:Che brutto mestiere che ti sei scelto, mannaggia a te. L’aveva detto tuo zio di andare da lui in fonderia.Il bomber in Serie A, Dio te ne scampi. E invece no. Testone.Ha solo sfighe questo mestiere. A partire da tutti i weekend occupati. Per non parlare delle diete ferree, e poi sempre in palestra e sempre a correre. E poi ore e ore a rivedere le partite, a parlare di tattica, di reparti. E muoviti di lì e muoviti di là, tieni il corpo così, calcia cosà.Ragazzo, te lo sei scelto di fare il calciatore e adesso te lo tieni.Però, dico io, proprio il bomber?Ma con tutti i ruoli che ci sono, santo cielo! Non potevi andare a fare il terzinaccio vecchia scuola, che adesso ha pure un nome ...