Faentina Senza pace | Salviamola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Salviamo il plastico della. Sicuramente una ricostruzione fedele della storia e del territorio (in foto), attraverso il lavoro minuzioso di decine di persone. Un vero e proprio capolavoro, la cui realizzazione è iniziata nel 1976 in scala uno a dieci. Per un certo periodo questa panoramica è stata conservata ed esposta in un capannone nella zona del dopolavoro ferroviario, in cia Paesello. Poi è arrivato lo sfratto: tutto è stato sistemato accuratamente in scatoloni e trasferito in piazza dell’Unità, all’interno di stanze della Regione, dentro palazzo Cerretani. Ora anche da quel posto il plastico deve andarsene. Il rischio è che ben 46 anni di lavoro e d’impegno - oltre che di passione e di grande abilità - da parte dei Modellisti Ferroviari Fiorentini e di molti volontari vadano spariti. Il plastico ricostruisce fedelmente il treno e la sua linea ...