Fabrizio Moro torna al cinema | racconto il dramma dei padri separati

(Di martedì 20 febbraio 2024) La sua carriera prosegue tra musica ee dal 22 febbraioporta in sala il suo secondo film, "Martedì e venerdì", sempre diretto con Alessio De Leonardis. Dopo l'esordio di "Ghiaccio" i due registino a puntare l'obiettivo su una realtà complessa. Questa volta il protagonista è un uomo, interpretato da Edoardo Pesce, che si separa, perde il lavoro e fa scelte rischiose, compromettendo anche il rapporto con la propria figlia."Oggi la separazione è un lusso, dal punto di vista paterno spesso è un lusso. Alcuni papà vanno a mangiare alla Caritas, ci sono uomini, come Marino, che hanno attraversato dei momenti di disperazione estrema. Questo è un problema che spesso non viene raccontato", ha spiegato. Il protagonista si ritrova a vivere una doppia vita, cercando scorciatoie per ...