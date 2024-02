Fabio Buoninsegni muore a 22 anni in un incidente dopo aver arbitrato una partita di calcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Rientrava a Quartounadi Prima Categoria: non ce l'ha fatta, 22. Si è spento2 giorni in ospedale.

Incidente dopo una gara di calcio, il giovane arbitro non ce l'ha fatta: Calcio Fabio Buoninsegni non ce l'ha fatta. Il ventitreenne di Quarto, rimasto coinvolto in un incidente sabato 17 febbraio sull'Autostrada A1, è deceduto nelle scorse ore. Studente di giurisprudenza e ...

