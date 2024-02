Fabiani ha messo le mani addosso all’arbitro dopo Lazio-Bologna | cosa è successo nel tunnel

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il direttore sportivo della, Angelo Mariano, inibito fino al 20 marzoquanto accaduto in. Il ds biancoceleste ha contestato l'arbitro Maresca secondo quanto scrive il Giudice Sportivo: "Il direttore di gara è stato spinto leggermente"

Monza - Milan: stangata del Giudice Sportivo per Jovic, Fabiani della Lazio inibito per un mese: ...corretta ma c'è chi ha fatto notare anche i tentativi di provocazione che Armando Izzo ha messo in ... Monza - Milan: la moviola Lazio - Bologna: inibito Fabiani. Giornata molto tesa dal punto di vista ...

Calciomercato: previsti nuovi contatti tra la Lazio e Felipe Anderson, la Juve attende: ... il patron della società capitolina avrebbe incaricato il direttore sportivo Fabiani di fissare un ... tuttavia bisognerà attendere l'estate per capire se il toscano sarà messo sul mercato o trattenuto ...

Lazio e Sarri, il vero bivio: Il presidente si è fatto relazionare, ma la gestione del rapporto con lo spogliatoio, messo sotto pressione e responsabilizzato dopo il crollo di Bergamo, è stata affidata al tecnico e al ds Fabiani. ...