”Fabbricante di lacrime” | il teaser del film tratto dal fenomeno letterario di Erin Doom dal 4 aprile su Netflix

Dal 4 aprile il film tratto da 'Fabbricante di lacrime': su Netflix il libro - bestseller di Erin Doom:

Fabbricante di lacrime: teaser per il film Netflix tratto da uno dei romanzi più letti in Italia: Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Fabbricante di lacrime , film tratto dall'omonimo romanzo di Erin Doom, diventato un vero e proprio caso letterario in Italia risultando il più letto nel 2022. La pellicola sarà disponibile sulla ...

Il Fabbricante di Lacrime, il teaser trailer del film [HD]: Il Fabbricante di Lacrime, il teaser trailer del film [HD]. Regia di Alessandro Genovesi. Un film con Eco Andriolo, Simone Baldassari, Caterina Ferioli. Dal 4 aprile su ...