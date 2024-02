F1 test Bahrain 2024 | la suddivisione dei piloti giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ tutto pronto per il via deipre stagionali di Formula 1. A partire dal 21 febbraio fino al 23 febbraio, andranno in scena sulla pista deltre giorni intensi per raccogliere quanti più dati possibili riguardo le nuove monoposto. Ogni giornata sarà divisa in due sessioni: quella mattutina dalle 8:00 alle 12:00 e quella pomeridiana dalle 13:00 alle 17:00. Le dieci scuderie hanno deciso come sfruttare al meglio le ore didisponibili, con la possibilità di mandare in pista un solo pilota alla volta. Alcuni, come la Ferrari, hanno deciso di far girare entrambi idurante la prima giornata. Idella Rossa saranno aperti da Leclerc, mentre nel pomeriggio è atteso in pista Sainz. Red Bull e Mercedes invece lasceranno la prima giornata rispettivamente a Verstappen e a Russell. Di ...