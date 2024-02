F1 | SF-24 non convince i media stranieri | critiche sul progetto della nuova Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da domani ne sapremo di più. Manca sempre meno al via dei test pre-season di F1, in programma sul circuito di Sakhir (Bahrain). Dal 21 al 23 febbraio si prospetta una tre-giorni molto importante per andare a definire gli assetti in vista dell’esordio nel Mondiale 2024, in programma proprio sul circuito nel deserto dal 29 febbraio al 2 marzo. La domanda è la seguente: quale sarà il rendimento? In Italia le valutazioni da parte degli addetti ai lavori sono state diverse e in linea di massima positive, mentre all’estero lenon sono mancate. Quello che si criticaSF-24 sono le forme troppo convenzionali e non estreme, come invece si è notato su altre vetture, in primis la Red Bull. La sensazione da parte di alcuniè che il...