F1 | i test di Sakhir prologo del surreale 2024 Si capirà subito se Verstappen sarà ancora tiranno | oppure…

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nei prossimi giorni capiremo se varrà la pena di seguire il Mondiale di Formula Uno, oppure se gli appassionati avranno modo di pianificare una primavera-estate piena di domeniche libere all’aperto, meteo permettendo, in quantouna volta non citrippa per gatti. Provocazione? Fino a un certo punto. Trattasi di pragmatismo. La matematica non mente e ci dice che, con l’attuale regolamento tecnico, Red Bull ha vinto 38 GP su 44 (86,4%), senza peraltro alcuna Drink War, nel senso che non c’è stata nessuna lotta inina tra i piloti della struttura anglo-austriaca. Delle suddette 38 affermazioni, 34 portano la firma di Max. In una F1 dai valori cristallizzati, è evidente come se la RB20 dovessedimostrarsi superiore alla concorrenza, allora tanto varrà ...