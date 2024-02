F1 | al via i test in Bahrain | aspettative e desideri

(Di martedì 20 febbraio 2024) La stagione 2024 di Formula 1 è ufficialmente alle porte, e con il passare dei giorni, l’attività febbrile delle scuderie si sta concentrando suipre-stagionali, che fungeranno da apripista per questo nuovo anno di corse ricco di obiettivi,e sogni nel cassetto. Come consuetudine, isi svolgeranno a Sakhir, presso ilInternational Circuit, con tre giorni di prove in programma dal 21 al 23 febbraio. Le sessioni inizieranno alle 10:00 locali e dureranno quattro ore al mattino, seguite da un’altra sessione di quattro ore nel pomeriggio, a partire dalle 15:00. Quest’ultima fascia oraria offrirà la possibilità diare le condizioni del tracciato e delle vetture anche di notte, con l’illuminazione artificiale che verrà attivata per la parte finale delle prove. Questo sarà ...

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio . Alla manifestazione ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio . Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che ... ()

Scuola: ci sono le date ufficiali del Concorso docenti: Al via l'11 marzo con la prova scritta il concorso tanto atteso per futuri insegnanti. (Getty ...docenti affronteranno gli aspetti i contenuti della materia per cui si sono candidati e un test ...

Inter, verità Champions: Un bel test per Inzaghi e la sua Inter. "Si affronteranno due squadre che vogliono imporre il ... Più forte del Porto e del Benfica e del Milan senza Leao, l'autostrada verso Istanbul volata via ad alta ...

Edge come Firefox con una seconda barra di ricerca: Microsoft ha dato il via alla fase di test per una funzionalità inedita di Edge , che ricorda da vicino quanto già visto su Firefox: una seconda barra di ricerca , separata da quella principale in cui si digitano gli ...