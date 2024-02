Ex Ilva | Quaranta nuovo commissario straordinario Mittal | si chiude nostra esperienza

Ex Ilva, Mimit: Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario: Chi è Quaranta Ingegnare, attualmente direttore Divisione Tecnica e Operativa di Ilva spa in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta ha trascorso 40 anni in quella che una volta era l'...

Ex Ilva: Uilm, con commissario subito cambio di passo per rilancio: ... l'ambiente, i lavoratori e le imprese dell'indotto, e i lavoratori di Ilva in As'. Cosi' il segretario generale Uilm, Rocco Palombella. 'La nomina di Quaranta risponde alle caratteristiche ...

Ex Ilva: Mimit, amministrazione straordinaria per AdI, Quaranta commissario - 2: Giancarlo Quaranta, ingegnere, e' attualmente il direttore della Divisione tecnica e operativa di Ilva in amministrazione straordinaria. Ha in passato ricoperto altri incarichi all'interno della stessa societa'.