Ex Ilva | per AdI ok all' amministrazione straordinaria | Quaranta nominato commissario

Ex Ilva: Mimit, amministrazione straordinaria per AdI, Quaranta commissario (RCO): *** Ex Ilva: Mimit, amministrazione straordinaria per AdI, Quaranta commissario (RCO). 20 - 02 - 24 16:43:08 (0516) 0 NNNN

Ex Ilva, c'è il decreto di Urso: scatta l'amministrazione straordinaria. Giancarlo Quaranta nominato commissario: Con il decreto di oggi del Mimit, dopo l'amministrazione straordinaria decisa per Ilva nel 2015, va così in amministrazione straordinaria anche la che - attraverso un affitto d'azienda - gestisce gli ...

Regione Liguria, Angelo Vaccarezza da oggi in carica come vicecapogruppo di Forza Italia: ...latta Posted on 13 Aprile 2022 13 Aprile 2022 Author Redazione Dopo due incidenti che hanno sfiorato la tragedia avvenuti nello stabilimento ex - ILVA di Genova, la Asl3 ha disposto un fermo per ...