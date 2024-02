Ex Ilva, Mimit: Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario: Acciaierie di Italia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria Commissariata l'Ex Ilva. Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia è ...Mimit

Dl ex Ilva: Governo studia emendamenti su amministrazione straordinaria e indotto: Il Governo sta studiando due - tre emendamenti al Dl ex Ilva all'esame della Commissione Industria del Senato. Lo ha preannunciato in Commissione Fausta Bergamotto, sottosegretario al Mimit, come riferito al termine della seduta. Le modifiche, che ...

Ex Ilva: Mimit, amministrazione straordinaria per AdI, Quaranta commissario - 2: Con il decreto di oggi del Mimit, dopo l'amministrazione straordinaria decisa per Ilva nel 2015, va in amministrazione straordinaria anche Acciaierie d'Italia spa, la societa' che - attraverso un ...