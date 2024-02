Ex Ilva | Mimit | Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario

(Di martedì 20 febbraio 2024) Acciaierie di Italia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria Commissariata l'Ex. Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria.- comunica il- è stato, professionista con lunga esperienza nel settore

Ex Ilva, il Mimit nomina Giancarlo Quaranta commissario straordinario: Il Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha nominato commissario straordinario di ...ma 'alle attuali condizioni rappresenta l'unica possibilità per salvare e rilanciare l'ex Ilva , l'...

Ex Ilva, inizia l'era dell'amministrazione straordinaria: il commissario è Giancarlo Quaranta: ... professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico" spiega una nota del MiMit. Giancarlo Quaranta , ingegnere, è attualmente il direttore della Divisione tecnica e operativa di Ilva in ...

Ilva, firmato il decreto per l'amministrazione straordinaria: Giancarlo Quaranta nominato commissario dell'acciaieria dal Mimit " chi è: Pur ritenendo l'amministrazione straordinaria un provvedimento estremo, alle attuali condizioni rappresenta l'unica possibilità per salvare e rilanciare l'ex Ilva, l'ambiente, i lavoratori e le ...