Ex Ilva | Mimit | Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Commissariata l'Ex. Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Acciaierie di Italia è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria.– comunica il– è stato, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio scorso, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia Spa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge del 18 gennaio 2024, n. ...

Dl ex Ilva: Governo studia emendamenti su amministrazione straordinaria e indotto: Il Governo sta studiando due - tre emendamenti al Dl ex Ilva all'esame della Commissione Industria del Senato. Lo ha preannunciato in Commissione Fausta Bergamotto, sottosegretario al Mimit, come riferito al termine della seduta. Le modifiche, che ...

