Ex Ilva | finisce l’era ArcelorMittal | fatto ogni sforzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si conclude il coinvolgimento diin Acciaierie d'Italia, iniziato nel 2018. In una nota la società spiega come "da allora,si è impegnata a fondo per il personale e gli impianti di AdI - allora nota come- investendo oltre 2 miliardi di euro. Questo massiccio investimento ha permesso ad Adi di completare nei tempi previsti un ampio programma ambientale da 800 milioni di euro che ha garantito la conformità all'Autorizzazione integrata ambientale stabilita dal governo italiano, nonché di investire 1,2 miliardi di euro nell'ammodernamento degli impianti di tutti i siti"."AdI - chiarisce il gruppo - ha inoltre beneficiato di centinaia di milioni di euro di credito grazie alla fornitura di materie prime da parte didesiderava affrontare la ...

Ilva andrà in amministrazione straordinaria: il governo mette ArcelorMittal alla porta. Urso: 'A giorni la nomina dei commissari': ...una rosa ristrettissima di nomi tra i quali andrà a pescare i tre prescelti per traghettare l'Ilva ... Le ultime scintille Finisce come anticipato da Il Fatto Quotidiano negli scorsi giorni, con una ...

Taranto verso il doppio commissario: oggi le firme per le elezioni anticipate e l'incontro governo - indotto ex Ilva - sindacati Comune ed Acciaierie d'Italia, ore cruciali: Al momento del protocollo finisce il mandato del consiglio comunale. Lo scioglimento provoca l'... è ormai praticamente scontato il commissariamento dell'ex Ilva. In un incontro previsto oggi alle 18 a ...

Ex - Ilva, Riondino - Diodato a Conte - Schlein: delusi da tutti: ...dal M5S e quanto sono deluso di essere stato deriso dal Pd con diversi decreti Salva - Ilva ... La Schlein non finisce di ascoltarli. Ha una conferenza stampa con i leader di Avs sul Ponte sullo Stretto ...