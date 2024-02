Ex Ilva | ecco il decreto | via all' amministrazione straordinaria | Giancarlo Quaranta commissario

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Acciaierie d'Italia, la società che gestisce gli impianti ex, è stata ammessa alla procedura di. Lo conferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rimarcando come l'intervento arrivi con uncon decorrenza immediata. Contestualmente, viene nominatostraordinario, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico. Come specificato nella nota, ilministeriale segue l'istanza del 18 febbraio scorso, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ammissione immediata alla procedura didella ...