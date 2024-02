Ex Ilva | arrivano i commissari Continua lo scontro con Mittal

(Di martedì 20 febbraio 2024) All’exdi Taranto, dopo la stagione di Arcelor. Oltre tre settimane di serrate trattative fra gli studi legali, non sono state sufficienti per trovare un accordo fra il socio pubblico, Invitalia e il gruppo franco-indiano, che si era aggiudicata la gara per lo stabilimento siderurgico italiano. Il governo, così, ha deciso di accogliere la richiesta avanzata domenica sera da Invitalia e avviare le procedure per l’amministrazione straordinaria. La conferma è arrivata ieri, a Palazzo Chigi, dove c’è stato prima un confronto con le aziende dell’indotto e poi, in serata, un vertice con i segretari generali delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Alla riunione, coordinata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, hanno partecipato tre ministri in presenza (Urso, Giorgetti e ...

