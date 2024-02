Ex Ilva | amministrazione straordinaria

(Di martedì 20 febbraio 2024) 18.31 Acciaierie d'Italia, che gestisce gli impianti ex, è stata ammessa alla procedura di.Commissario straordinario è Giancarlo Quaranta.Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una nota del gruppo franco-indiano rileva che "si conclude il coinvolgimento di ArcelorMittal in Acciaierie d'Italia iniziato nel 2018.Da allora ArcelorMittal ha investito oltre 2 miliardi di euro, impegnandosi per personale e impianti".E lamenta: "Dal governo erogati meno di un terzo dei 2 mld promessi".

