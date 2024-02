(Di martedì 20 febbraio 2024) Ieri due distinti incontri tra il governo e i rappresentanti dell'indotto e le organizzazioni sindacali Si sono svolti ieri, nella Sala Monumentale della presidenza del Consiglio, due distinti incontri tra il governo e i rappresentanti dell'indotto e le organizzazioni sindacali sull'exdi Taranto. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il

L’acciaieria di Taranto tornerà in amministrazione straordinaria . Il governo ha deciso di accogliere la richiesta di Invitalia, socio di minoranza ... (ilfattoquotidiano)

"Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i commissari ". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, il ... (quotidiano)

Ex Ilva, a giorni saranno nominati i commissari straordinari: ...incontri tra il governo e i rappresentanti dell'indotto e le organizzazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il governo ha riferito che "a giorni ...

Ex Ilva: il governo prepara il decreto, ArcelorMittal si prepara alla battaglia legale: Anche se il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha ammesso che per la nomina dei commissari serviranno "alcuni giorni". Nonostante i tentativi in extremis di ArcelorMittal di evitare l'...

Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, in arrivo i commissari: ...al Mimit è stata accolta e nei prossimi giorni verranno selezionati i commissari. Durante la giornata di ieri a Palazzo Chigi si sono svolti due incontri per discutere il futuro dell'ex Ilva, il ...