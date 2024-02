Ex gieffino furioso con un ex tronista di Uomini e Donne | “Verme!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nuovo sfogo social di Daniele Dal Moro, ma questa volta l’exnon se l’è presa con Oriana Marzoli. Il veneto infatti ha pubblicato un post su Threads in cui ha attaccato Oscar Branzani. La colpa dell’exdi? Aver tolto il follow dopo la diffida che Daniele ha fatto (in risposta alla diffida ricevuta da Oriana). Lo sfogo dell’ex: il post di Daniele Dal Moro. Poco fa Deianira Marzano ha ripubblicato il post (cancellato) di Daniele Dal Moro: “Tutti a comprare i costumi dal verme. Nella prossima live vi racconterò un paio di aneddoti. Buona giornata“. Oscar ha tolto il follow a Daniele giorni fa quando lui ha pubblicato la diffida.. non c’entra nulla Oriana MOLLATELA ?pic.twitter.com/0Lja7ak5h2 — NoDrama (@nodramawtf) February 20, 2024 L’intervento di Oriana ...