(Di martedì 20 febbraio 2024) 19.15 Parere favorevole del governo all'di FdI al decreto elettorale che consentirebbe agli studentidi votare alle prossimenel comune in cui sono provvisoriamente domiciliati. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, al termine del vertice di maggioranza sul decreto elettorale. "Quell'va avanti", ha spiegato Ciriani. Sulla proposta del senatore Lisei (FdI) potrebbe registrarsi una convergenza con le opposizioni.

In Italia, il Voto per gli studenti fuori sede è ancora un ostacolo. A differenza di molti altri paesi europei, il sistema italiano non facilita il ... (orizzontescuola)

Europee:sì a emendamento voto fuorisede: 19.15 Europee:sì a emendamento voto fuorisede Parere favorevole del governo all'emendamento di FdI al decreto elettorale che consentirebbe agli studenti fuorisede di votare alle prossime europee nel comune ...

Lega, avanti sul 'salva - Zaia'. Scontro con FdI e FI. Ma dietro c'è un piano...: ...fonti del Carroccio - per provare a recuperare consensi in Veneto in vista delle elezioni europee (... Alla Lega la bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato servirà per dire agli elettori veneti che ...

Decreto elezioni, cosa cambierebbe con la legge del terzo mandato per i sindaci: ... quando è previsto il voto sull'emendamento della Lega, che chiede di non porre limiti alle ...urgenti riguardanti le elezioni del 2024 con cui stabilisce i giorni e gli orari per le elezioni europee di ...