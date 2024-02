Europee | quota 30% per FdI con Meloni in campo | il sondaggio “Porta a Porta” con i leader capolista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Effetto, ovvero30 per cento. E’ il risultato al quale arriverebbe FdI nel caso la premier optasse per candidarsi alle. E’ il risultato delrealizzato dall’istituto demoscopico Noto per “”, relativo alle intenzioni di voto al prossimo appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno 2024. La rilevazione ha previsto due fasi: la prima sonda i risultati dei partiti senza la discesa indi Giorgiae di Elly Schlein. La seconda fase delesamina l’impatto che avrebbero la presidente del Consiglio e la segretaria dem se si candidasserocon i rispettivi schieramenti, FdI e Pd., ...